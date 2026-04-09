Укрзалізниця відсторонила співробітника, якого підозрюють у отриманні хабаря $100 тис

В «Укрзалізниці» відреагували на затримання співробітника на хабарі розміром 100 тисяч доларів. Цю людину відсторонили від виконання посадових обов'язків.
«Ганебний факт: нашого співробітника екологічного напрямку затримано за вимагання хабаря з підприємця та обіцянку "допомоги" із вивільненням площ та розширенням бізнесу», – зазначили там.
В Укрзалізниці повідомили, що максимально сприяють розслідуванню ДБР та Національної поліції і вчора оперативно передали всі запитувані матеріали.
«Наша Служба корпоративної безпеки на постійному зв'язку із слідчими, щоб допомогти з'ясувати всі обставини. І раптом будуть ще скомпрометовані співробітники компанії — повне сприяння у їх виявленні», – додали в компанії.
Крім цього, «Укрзалізниця» запускає власну службову перевірку за цими фактами. Працівника відстороняють від виконання посадових обов’язків.
«Якщо тільки будуть ознаки, що посадовець діяв не сам, всі причетні будуть відразу відсторонені, а всі матеріали передані правоохоронцям», – йдеться у повідомленні.
Там також закликали всіх клієнтів компанії, постачальників, партнерів та громадян у разі вимагання хабарів не приставати на такі пропозиції, а повідомляти на гарячу антикорлінію: 0 800 503 222 або правоохоронцям.
Що відбулося
- Сьогодні правоохоронці повідомили, що затримали на хабарі $100 000 посадовця одного з департаментів «Укрзалізниці». За ці гроші він обіцяв владнати питання щодо отримання підприємством дозволу на демонтаж залізничних колій.
- Підприємство у сфері видобутку надр, щоб розширити межі кар’єру, звернулося до «Укрзалізниці» з приводу демонтажу та упорядкування документів щодо резервної об’їзної колії, яка перебуває у віддані АТ «Укрзалізниця».
- Посадовець запевняв підприємця, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом «УЗ», Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість ділок обіцяв організувати весь процес «під ключ» за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці.
- 8 квітня оперативники ДСР Нацполіції та слідчі ДБР затримали посадовця під час обміну розписки на гроші.