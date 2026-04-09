Суспільство / Війна

За добу росіяни поранили 6 мешканців Донеччини

Людей поранили в Олексієво-Дружківці, Слов’янську, Миколаївці та Біленькому.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області, ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

За минулу добу 8 квітня росіяни поранили шістьох жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Людей поранили в Олексієво-Дружківці, Слов’янську, Миколаївці та Біленькому.

З початку вторгнення в області від рук армії окупантів загинули 4025 людей, поранення отримали 9284. Це загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Упродовж дня 8 квітня російські війська атакували місто Слов'янськ та околиці FPV-дронами. Вчора було відомо про одного пораненого і три знищених авто.

