За добу росіяни поранили 6 мешканців Донеччини

За минулу добу 8 квітня росіяни поранили шістьох жителів Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Людей поранили в Олексієво-Дружківці, Слов’янську, Миколаївці та Біленькому.
З початку вторгнення в області від рук армії окупантів загинули 4025 людей, поранення отримали 9284. Це загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Упродовж дня 8 квітня російські війська атакували місто Слов'янськ та околиці FPV-дронами. Вчора було відомо про одного пораненого і три знищених авто.