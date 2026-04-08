Росіяни атакували житловий будинок у Стецьківському старостаті на Сумщині

Російські війська атакували багатоквартирний будинок у Стецьківському старостаті у Сумському районі.

Про це повідомив мер Сум Артем Кобзар.

"Зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок у Стецьківському старостаті. Внаслідок удару пошкоджено дві балконні рами та до десяти вікон. На щастя, постраждалих немає", – ідеться у повідомленні.