Упродовж дня 8 квітня російські війська атакують місто Слов'янськ та околиці FPV-дронами. Відмо про пораненого, знищено три авто.

Про це повідомляє очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

"З самого ранку сьогодні Словʼянськ перебуває під атакою ворожих FPV-дронів. Одне влучання в автомобіль в гаражному товаристві. Ще два - на трасі Словʼянськ-Краматорськ", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів поранено одну людину. Чоловіка з тяжкими травмами доставили у лікарню. Пошкоджено 4 транспортних засоби. Три з них повністю згоріли.