РФ атакувала майже 40 разів Дніпропетровщину, є поранені цивільні

Упродовж дня 8 квітня російські війська майже 40 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Четверо людей постраждали.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Нікопольському районі росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Там понівечені лікарня, приватні будинки, автомобілі. Поранені двоє 23-річних чоловіків. Вони лікуватимуться амбулаторно.
На Синельниківщині били по Васильківській громаді. Пошкоджені ліцей та автівки. Постраждали двоє чоловіків 56 та 64 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.
- Протягом ночі армія Російської Федерації понад 20 разів била по Дніпропетровській області артилерією, безпілотниками та ракетою. За попередніми даними, поранених немає.