Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Суспільство / Війна

РФ атакувала майже 40 разів Дніпропетровщину, є поранені цивільні

Четверо людей зазнали поранень через російський терор.

наслідки російських ударів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 8 квітня російські війська майже 40 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Четверо людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Там понівечені лікарня, приватні будинки, автомобілі. Поранені двоє 23-річних чоловіків. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині били по Васильківській громаді. Пошкоджені ліцей та автівки. Постраждали двоє чоловіків 56 та 64 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

