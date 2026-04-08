РФ атакувала майже 40 разів Дніпропетровщину, є поранені цивільні

Упродовж дня 8 квітня російські війська майже 40 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Четверо людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Там понівечені лікарня, приватні будинки, автомобілі. Поранені двоє 23-річних чоловіків. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині били по Васильківській громаді. Пошкоджені ліцей та автівки. Постраждали двоє чоловіків 56 та 64 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.