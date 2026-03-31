Чому психолог досі не став частиною лікування в українських лікарнях

В українській медицині триває тиха революція — перехід до мультидисциплінарних команд, де клінічний психолог має стати таким же звичним фахівцем, як і терапевт чи хірург. Проте війна лише загострила розрив між задекларованою інтеграцією та реальною практикою. У межах проєкту «Психолог. Лікар. Пацієнт» міжнародної неурядової гуманітарної організації IsraAID підготовлено аналітичний звіт на основі опитування 1834 респондентів по всій країні. Дослідження показує: лікарі психолога підтримують — але в роботі майже не залучають.

Парадокс готовності: чому лікарі не звертаються?

Головний висновок дослідження можна назвати «парадоксом готовності». 81,9% опитаних лікарів заявляють, що готові залучати психолога до роботи зі своїми пацієнтами. Проте цифри реальної взаємодії кажуть про інше: 33,4% медиків за весь час роботи жодного разу не зверталися до психолога щодо своїх пацієнтів.

Чому так стається? Проблема не в опорі лікарів. Система наразі позбавлена чітких алгоритмів. Лікар часто просто не має інструкції: у який момент пацієнт із хронічним болем чи перед складною операцією має потрапити до психолога. Як наслідок — співпраця стає питанням особистої симпатії чи випадковості, а не системним стандартом лікування.

Інформаційна ізоляція: психолог без пароля до системи

Одним із найгостріших бар’єрів є «цифрова завіса». Для повноцінної роботи психолог повинен розуміти клінічну картину пацієнта, але понад третина психологів (35% фахівців) або мають обмежений доступ до медичних даних, або не мають його взагалі.

Працювати в таких умовах — це все одно що лікувати «наосліп». Коли психолог виключений із загального інформаційного поля, він автоматично стає «додатковим сервісом», а не частиною клінічного процесу. Особливо гостро ця проблема відчувається на первинній ланці, де доступ до даних мають лише 56% психологів.

«Невидима» робота та когнітивні пастки

Ще один виклик — «невидимість» професії. Для багатьох колег-лікарів робота психолога обмежується лише розмовами з пацієнтом. Поза увагою залишається робота з родинами (яку виконують 83% психологів), консультування персоналу та аналіз складних кейсів.

Більше того, у системі досі панує термінологічна плутанина. Майже 17% медиків помилково вважають, що психолог може ставити психіатричні діагнози, а понад 11% очікують від нього призначення ліків. Така плутанина повноважень створює або завищені очікування, або професійне тертя в командах.

Рівень управління: де ховається ключ до інтеграції?

Показово, що найкраще взаємодія працює на рівні конкретних команд — там, де люди домовляються між собою. Натомість нормативна база і управлінські рішення відстають.

Інакше кажучи, система не встигає за практикою.

Ключова роль тут належить головним лікарям та адміністрації ЗОЗ. Там, де керівництво офіційно вводить психолога в клінічні наради та забезпечує його ресурсами, модель працює. Там, де психолог — це лише «галочка» у штатному розписі, інтеграція залишається формальною.

Що змінити, щоб це запрацювало

Сьогодні ключова проблема інтеграції — не в нестачі фахівців і навіть не в ставленні лікарів. Україна вже перебуває на етапі, коли психічне здоров’я пацієнта визнане пріоритетом (9,3 бала з 10 за оцінкою медиків). Однак цього недостатньо для сталого розвитку системи: емоційне схвалення не замінює чітких правил. Проблема в тому, що система досі не визначила для психолога зрозумілого місця в клінічному процесі. Поки це місце не описане й не закріплене в практиці, взаємодія залишається випадковою — і, як наслідок, нестабільною.

Саме тому зміни мають починатися на рівні конкретних лікарень. Тут і вирішується, чи стане психолог частиною лікування, чи залишиться формальною одиницею в штатному розписі. Це означає відмову від підходу «є ставка — значить, інтеграція відбулася». Насправді інтеграція починається там, де з’являється зрозумілий маршрут пацієнта: коли лікар не вагається, а знає, у який момент має залучити психолога. Такі рішення не можуть залишатися на рівні особистих домовленостей — вони мають бути закріплені у внутрішніх протоколах і щоденній практиці. Не менш важливо — включити психолога в інформаційне поле лікарні. Без доступу до даних він не є учасником лікування, а лише зовнішнім консультантом.

Однак проблема не обмежується рівнем окремих закладів. На системному рівні вона виглядає ще глибшою. Сьогодні інтеграція часто мислиться як універсальна модель, хоча потреби первинної ланки, стаціонару і реабілітації принципово різні. Відповідно, і підходи мають бути диференційованими. Крім того, сама медична освіта досі майже не готує лікарів до роботи в міждисциплінарних командах, що відтворює стару модель «кожен відповідає лише за своє». У такій системі психолог закономірно опиняється на периферії. Нарешті, важливо змінити підхід до оцінки ефективності: не кількість консультацій, а реальна участь психолога в лікуванні має стати критерієм якості інтеграції.

Водночас відповідальність лежить не лише на системі. Психолог як професія також проходить етап трансформації — від «кабінетної» моделі до повноцінної клінічної ролі. Це означає необхідність активніше працювати всередині медичних команд, пояснювати власну функцію і демонструвати результат. Довіра лікарів формується не деклараціями, а досвідом співпраці — коли психолог допомагає не лише пацієнту, а й самій команді справлятися з навантаженням і складними рішеннями.

У підсумку, інтеграція починається не з нових посад, а з нової логіки взаємодії. І поки ця логіка не стане частиною щоденної практики, будь-які формальні зміни залишатимуться лише імітацією руху вперед.

Статтю підготовлено на основі аналітичного звіту проєкту «Психолог. Лікар. Пацієнт», що реалізується міжнародною неурядовою гуманітарною організацією IsraAID.