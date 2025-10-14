Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Міноборони затвердило основні засади збереження психічного здоров'я особового складу
Міноборони затвердило основні засади збереження психічного здоров'я особового складу

Це важливий крок у створенні комплексної системи турботи про психічне здоров'я захисників України.

Фото: Міноборони

Міноборони затвердило основні засади збереження психічного здоров'я особового складу. 

Як зазначає відомство, це важливий крок у створенні комплексної системи турботи про психічне здоров'я захисників України, яка відповідає міжнародним стандартам та враховує виклики воєнного часу.

Документ передбачає створення єдиної системи підтримки психічного здоров'я військовослужбовців.

Що отримають військовослужбовці:

  • Чат кризової допомоги 24/7
  • Відділення ментального здоров'я у госпіталях
  • Доступ до цивільних психологів
  • Реінтеграція після полону
  • Тренінги психологічної стійкості
  • Супровід протягом всієї служби

Реалізація основних засад до 2030 року передбачає досягнення 4 стратегічних цілей: 

1. Формування єдиної системи підтримки психічного здоров'я

  • Укомплектування структур психологічної підтримки кваліфікованими фахівцями – до кінця 2026 року планується укомплектувати не менше 50% посад, до кінця 2027 року – 70% посад військовими психологами з відповідною освітою
  • Створення відділень (кабінетів) відновлення ментального здоров'я в закладах охорони здоров'я системи Міноборони для забезпечення доступності спеціалізованої допомоги
  • Запуск чату кризової психологічної допомоги та онлайн-платформи психологічної підтримки у «Армія+» до кінця 2026 року
  • Залучення цивільних психологів – створення Переліку надавачів психологічної допомоги з-поміж сертифікованих цивільних фахівців для розширення доступу до якісних послуг
  • Реінтеграція звільнених з полону – забезпечення якісного проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів для військовослужбовців, які повернулися з полону

2. Розвиток системи підготовки та підтримки військових психологів

  • Збільшення на 25% державного замовлення на підготовку військових психологів у 2026 році
  • Навчання за міжнародними стандартами – проведення курсів EMDR за підтримки НАТО для 50 фахівців
  • Підготовка супервізорів, на яких покладатиметься професійна підтримка та підвищення кваліфікації військових психологів
  • Додаткове навчання військових лікарів за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я mhGAP (Керівництво з втручань при психічних розладах на первинному рівні допомоги)
  • Введення нових посад – запровадження посад психотерапевтів та клінічних психологів у закладах охорони здоров'я системи Міноборони

3. Профілактика психічних розладів 

  • Розробка міжвідомчої програми запобігання суїцидам серед військовослужбовців та ветеранів
  • Навчання інструкторів з запобігання суїцидальній поведінці за методикою «Тренінгу гейткіперів»
  • Запуск онлайн-тренінгу з взаємодопомоги при складних життєвих ситуаціях в додатку «Армія+» до 2026 року
  • Підвищення психологічної стійкості – розробка та впровадження програм навчання інструкторів тренінгу психологічної стійкості
  • Раннє виявлення розладів – розробка інструкції щодо виявлення розладів психіки у військовослужбовців та надання їм своєчасної допомоги

4. Науково-методичне забезпечення та моніторинг

  • Розробка нових методик оцінки якості надання психологічних послуг та соціально-психологічного клімату у підрозділах
  • Оновлення протоколів надання психологічної допомоги військовослужбовцям відповідно до стандартів НАТО та доказових практик

Основні засади реалізовуватимуться у два етапи: 2025–2027 роки та 2028–2030 роки. Фінансування здійснюватиметься коштом державного бюджету у межах програм Міністерства оборони України із залученням міжнародної технічної допомоги. 

Документ розроблено Управлінням психологічного забезпечення на виконання Закону України «Про систему охорони психічного здоров'я в Україні» та з урахуванням стандартів НАТО.
