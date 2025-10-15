У НАТО не бачать можливості якоїсь “непередбачуваної відповіді” Москви на передачу Штатами Україні ракет Tomahawk

В Альянсі не бачать жодних нових розробок зброї, які Росія могла б застосувати.

Високопосадовець НАТО висловив думку, що Москва, ймовірно, відповість на передачу Сполученими Штатами Україні ракет Tomahawk інтенсифікацією атак і посиленим “брязканням ядерною зброєю”, передає LIGA.net з Брюсселя.

Представники російських медіа запитали, чи має Альянс оцінку того, якою могла б бути відповідь Москви, якщо Збройні Сили України отримають Tomahawk, і чи може ця потенційна відповідь бути пов'язана з “новою зброєю”, про яку кілька разів говорив російський диктатор Путін, та чи можливе посилення наступу на фронті найближчим часом.

Високопосадовець НАТО у відповідь наголосив, що Tomahawk – це зброя з високою точністю й розширеною дальністю, яка принесе значну додаткову потужність українським силам.

“Щодо відповіді на Tomahawk, ми не бачимо жодних нових розробок зброї, які Росія могла б застосувати. Відповідь, ймовірно, міститиме посилення безвідповідальної риторики (ядерне брязкання зброєю), тимчасову інтенсифікацію конфлікту або каральні удари. Я не думаю, що існує якась конкретна, непередбачувана відповідь”, – сказав представник Альянсу.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявляв, що може відправити Україні ракети Tomahawk, якщо РФ відмовиться від мирного врегулювання.

Видання FT повідомило, що США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk. Такої кількості ракет буде недостатньо для забезпечення тривалих, глибоких атак проти РФ.