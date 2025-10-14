Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
FT: США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk

Видання зазначає, що такої кількості ракет буде недостатньо для забезпечення тривалих, глибоких атак проти РФ.

FT: США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk
Есмінець USS Laboon (DDG 58) запускає наземну атакуючу ракету Tomahawk
Фото: wikimedia.org

США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, пише Financial Times із посиланням на директора програми з питань оборони в аналітичному центрі "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон. 

"Хоча ракети великої дальності можуть доповнити українські безпілотники дальньої дії та крилаті ракети, вони все одно будуть дуже обмеженими у можливостях. Безумовно, їх буде недостатньо для забезпечення тривалих, глибоких атак проти РФ", – зазначила Петтіджон.

Водночас, за даними колишнього чиновника Пентагону Марка Кансіана, зараз у розпорядженні США знаходяться 4150 крилатих ракет Tomahawk.

Також видання посилається на українського чиновника, який повідомив, що президент США Дональд Трамп ближче, ніж будь-коли, до постачання ракет, втім у Білому домі чітко дали зрозуміти, що ще не ухвалили рішення.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявляв, що може відправити Україні ракети Tomahawk, якщо РФ відмовиться від мирного врегулювання.
