FT: США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk

США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, пише Financial Times із посиланням на директора програми з питань оборони в аналітичному центрі "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон.
"Хоча ракети великої дальності можуть доповнити українські безпілотники дальньої дії та крилаті ракети, вони все одно будуть дуже обмеженими у можливостях. Безумовно, їх буде недостатньо для забезпечення тривалих, глибоких атак проти РФ", – зазначила Петтіджон.
Водночас, за даними колишнього чиновника Пентагону Марка Кансіана, зараз у розпорядженні США знаходяться 4150 крилатих ракет Tomahawk.
Також видання посилається на українського чиновника, який повідомив, що президент США Дональд Трамп ближче, ніж будь-коли, до постачання ракет, втім у Білому домі чітко дали зрозуміти, що ще не ухвалили рішення.
Нагадаємо, нещодавно Трамп заявляв, що може відправити Україні ракети Tomahawk, якщо РФ відмовиться від мирного врегулювання.