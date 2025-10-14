FT: США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk

Видання зазначає, що такої кількості ракет буде недостатньо для забезпечення тривалих, глибоких атак проти РФ.

США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, пише Financial Times із посиланням на директора програми з питань оборони в аналітичному центрі "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон.

"Хоча ракети великої дальності можуть доповнити українські безпілотники дальньої дії та крилаті ракети, вони все одно будуть дуже обмеженими у можливостях. Безумовно, їх буде недостатньо для забезпечення тривалих, глибоких атак проти РФ", – зазначила Петтіджон.

Водночас, за даними колишнього чиновника Пентагону Марка Кансіана, зараз у розпорядженні США знаходяться 4150 крилатих ракет Tomahawk.

Також видання посилається на українського чиновника, який повідомив, що президент США Дональд Трамп ближче, ніж будь-коли, до постачання ракет, втім у Білому домі чітко дали зрозуміти, що ще не ухвалили рішення.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявляв, що може відправити Україні ракети Tomahawk, якщо РФ відмовиться від мирного врегулювання.