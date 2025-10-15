Головне за ніч та ранок середи, 15 жовтня: понад 180 боєзіткнень, бої на Олександрівському напрямку, удари по ТЕЦ "Нафтогазу"

Уночі 15 жовтня Росія атакувала одну ТЕЦ Групи Нафтогаз. Загалом упродовж семи днів армія окупантів била по газовій інфраструктурі України тричі.

Атакували критично важливі об’єкти в Харківській, Сумській і Чернігівській областях, повідомили в НАК “Нафтогаз”.

“російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо”, — прокоментував керівник НАК Сергій Корецький.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 182 бої.

Найбільше - на Покровському (69) та Олександрівському (26) напрямках фронту.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними апаратами, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1070 окупантів, 3 ворожі танки, 2 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 2 засоби ППО та 141 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення армія ворога втратила 1 126 220 солдатів.

Уночі ППО знешкодила 86 із 113 запущених Росією дронів.

Зафіксували влучання 26 ударних БпЛА у 11 місцях, уламки впали у одному місці.

У Львівській обласній прокуратурі повідомили подробиці щодо смерті двох дітей-сиріт у одному з Будинків дитини у Львові.

Мова йде про спеціалізований заклад у складі Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. У ньому отримують допомогу діти, позбавлені батьківської опіки, які мають ураження центральної нервової системи та порушення психіки.

У кінці вересня цього року в Будинку дитини померла 4-річна дівчинка. Згідно лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок вроджених захворювань. За фактом смерті дитини розпочато розслідування за ст. 137 ‒ неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей Кримінального кодексу України.

У той же день помер ще один вихованець цього Будинку дитини – 11-місячний хлопчик. Попередньо, у лютому цього року, прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно його матері за фактами завдання дитині тяжких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 КК України).

Британський уряд на своєму сайті повідомив, що упродовж шести місяців 2025 року в Україну зі Сполученого Королівства було здійснено поставки понад 85 тисяч військових дронів.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що для збільшення виробництва інвестували 600 мільйонів фунтів стерлінгів. БПЛА використовуються для точних ударів по інфраструктурі росіян, розвідки та припинення діяльності ворога поза лінією фронту.

На зустрічі контактної групи щодо оборони України у Брюсселі Гілі закликатиме союзників збільшити надходження дронів для ЗСУ, щоб "перевершити ескалацію Путіна". Міністр також заявить про продовження зобов'язань Британії щодо патрульних місій на східному фланзі НАТО до кінця року, щоб запобігати спробам Кремля "перевірити" єдність Альянсу дроновою активністю.

Високопосадовець НАТО висловив думку, що Москва, ймовірно, відповість на передачу Сполученими Штатами Україні ракет Tomahawk інтенсифікацією атак і посиленим “брязканням ядерною зброєю”, передає LIGA.net з Брюсселя.

Представники російських медіа запитали, чи має Альянс оцінку того, якою могла б бути відповідь Москви, якщо Збройні Сили України отримають Tomahawk, і чи може ця потенційна відповідь бути пов'язана з “новою зброєю”, про яку кілька разів говорив російський диктатор Путін, та чи можливе посилення наступу на фронті найближчим часом. Високопосадовець НАТО у відповідь наголосив, що Tomahawk – це зброя з високою точністю й розширеною дальністю, яка принесе значну додаткову потужність українським силам.

“Щодо відповіді на Tomahawk, ми не бачимо жодних нових розробок зброї, які Росія могла б застосувати. Відповідь, ймовірно, міститиме посилення безвідповідальної риторики (ядерне брязкання зброєю), тимчасову інтенсифікацію конфлікту або каральні удари. Я не думаю, що існує якась конкретна, непередбачувана відповідь”, – сказав представник Альянсу.

Тримаймося!