Уночі зафіксували прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА

ППО знешкодила 288 цілей ворога. 

Уночі зафіксували прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА
Фото: Генштаб

У ніч на 16 жовтня російська армія запустила по території України 37 ракет, з них 28 – балістичні, та 320 БпЛА різних типів. Зафіксували прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА у 14 місцях, падіння уламків на двох локаціях.

Як розповіли у Повітряних силах, станом на 10.00 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.

"У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування", – йдеться у повідомленні.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 357 засобів повітряного нападу. Це 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів:

  • 320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 200 із них – «шахеди»;
  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської обл. РФ;
  • 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл, РФ);
  • 2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська обл);
  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

  • 283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.

Фото: Повітряні сили

  • Російська армія завдала ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі Нафтогазу. Це було вже шостою атакою від початку місяця. Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.
﻿
