У вересні щонайменше 214 цивільних загинули внаслідок російської агресії

У вересні щонайменше 214 цивільних осіб загинули, а 916 отримали поранення внаслідок російської агресії проти України.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Зазначається, що 69% цивільних постраждали поблизу лінії фронту, особливо в Донецькій та Херсонській областях.

Від безпілотників ближнього радіусу дії, переважно FPV, 54 людини загинули, 272 отримали поранення - це становить 29% усіх цивільних жертв.

Ракетні удари дальнього радіусу дії та баражувальні боєприпаси російської армії відповідальні за 30% усіх жертв серед цивільних осіб - 36 загиблих та 306 поранених).

97% жертв зафіксовані на підконтрольній уряду України території - загиблі та поранені зафіксовані у 16 областях України та в Києві.

Також у вересні задокументовано 31 атаку на енергетичну інфраструктуру України. Це збільшення на 15% кількості таких атак, порівняно із серпнем. Зокрема, лише у Чернігівській області щонайменше 12 атак призвели до тимчасових відключень електроенергії в кількох районах та подальшого впровадження планових відключень у жовтні.

Загальна кількість жертв серед цивільних осіб з січня до вересня 2025 року на 31% перевищує показники аналогічного періоду 2024 року.