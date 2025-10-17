Окупанти змушують мешканців ТОТ України підключатися до "русского міра", — ЦПД

Окупаційні адміністрації на ТОТ України посилюють тиск на українське населення, прагнучи ізолювати його від будь-якої інформації, окрім російської пропаганди.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Людей змушують встановлювати російські супутникові антени"русскій мір", через які транслюються лише російські телеканали. Інше телевізійне обладнання окупанти визнають "неліцензійним" і вимагають його заміни.

Напередодні відповідний заклик зробив гауляйтер ТОТ Запорізької області Євген Балицький. Раніше подібні вимоги вже озвучували на ТОТ Херсонщини. Щоб заохотити населення споживати пропаганду, окупанти пропонують безкоштовне підключення до російських каналів.

Окупанти системно працюють над інформаційною ізоляцією підконтрольних територій, прагнучи примусової русифікації та пропагандистської обробки населення.