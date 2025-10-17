З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Окупанти змушують мешканців ТОТ України підключатися до "русского міра", — ЦПД

Людей змушують встановлювати російські супутникові антени"русскій мір".

Окупанти змушують мешканців ТОТ України підключатися до "русского міра", — ЦПД
Фото: ЦПД

Окупаційні адміністрації на ТОТ України посилюють тиск на українське населення, прагнучи ізолювати його від будь-якої інформації, окрім російської пропаганди.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Людей змушують встановлювати російські супутникові антени"русскій мір", через які транслюються лише російські телеканали. Інше телевізійне обладнання окупанти визнають "неліцензійним" і вимагають його заміни.

Напередодні відповідний заклик зробив гауляйтер ТОТ Запорізької області Євген Балицький. Раніше подібні вимоги вже озвучували на ТОТ Херсонщини. Щоб заохотити населення споживати пропаганду, окупанти пропонують безкоштовне підключення до російських каналів.

Окупанти системно працюють над інформаційною ізоляцією підконтрольних територій, прагнучи примусової русифікації та пропагандистської обробки населення.
