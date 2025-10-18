Унаслідок ударів по НПЗ у Феодосії в Криму супутникові знімки зафіксували знищені резервуари з пальним.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на російську службу.

"Результат двох українських ударів 7 і 13 жовтня – 11 повністю знищених резервуарів із пальним, кілька пошкоджені і, ймовірно, не підлягають відновленню", — пише російська служба Радіо Свобода.