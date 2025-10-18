Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Унаслідок ударів по НПЗ у Феодосії знищені 11 резервуарів із пальним, — Радіо Свобода

Ймовірно, резервувари не підлягають відновленню.

Унаслідок ударів по НПЗ у Феодосії знищені 11 резервуарів із пальним, — Радіо Свобода
Ураження нафтобази у Феодосії
Фото: Оперативний ЗСУ

Унаслідок ударів по НПЗ у Феодосії в Криму супутникові знімки зафіксували знищені резервуари з пальним.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на російську службу.

"Результат двох українських ударів 7 і 13 жовтня – 11 повністю знищених резервуарів із пальним, кілька пошкоджені і, ймовірно, не підлягають відновленню", — пише російська служба Радіо Свобода.

  • 7 жовтня сталося кілька вибухів на нафтобазі в порту Феодосії — росіяни оголосили техногенну катастрофу муніципального рівня, щонайменше дві ємності й система нафтопроводів загорілися.
