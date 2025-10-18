Прокудін: з російської окупації повернули ще одного українського підлітка

Україні вдалося повернути ще одного підлітка з тимчасово окупованої території Херсонської області.
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Для сімнадцятирічного хлопця наближення повноліття означало нові ризики, зокрема можливість примусового призову. На щастя, юнак — вже у безпеці і отримує всю необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.
Порятунок юнака став можливим завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA та підтримці благодійної організації "Save Ukraine".
З початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини повернули вже 227 дітей.
- Нещодавно вісім українських дітей і підлітків вдалося врятувати з окупації в межах ініціативи Bring Kids Back UA.