Прокудін: з російської окупації повернули ще одного українського підлітка

З початку року з ТОТ Херсонщини повернули вже 227 дітей.

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Україні вдалося повернути ще одного підлітка з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Для сімнадцятирічного хлопця наближення повноліття означало нові ризики, зокрема можливість примусового призову. На щастя, юнак — вже у безпеці і отримує всю необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Порятунок юнака став можливим завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA та підтримці благодійної організації "Save Ukraine".

З початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини повернули вже 227 дітей.