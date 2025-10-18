У Харкові російський дрон атакував Шевченківський район: пошкоджено гуртожиток

Російський дрон атакував будівлю гуртожитку у Шевченківському районі Харкова.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 9:05 ранку російський безпілотник вдарив по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон на першому поверсі гуртожитку.
За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби.
- Упродовж минулої доби армія РФ здійснила обстріли 12 населених пунктів Харківської області. Відомо про постраждалих і загиблих.