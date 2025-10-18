«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У Харкові російський дрон атакував Шевченківський район: пошкоджено гуртожиток

На місці працюють екстрені служби.

У Харкові російський дрон атакував Шевченківський район: пошкоджено гуртожиток
наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА

Російський дрон атакував будівлю гуртожитку у Шевченківському районі Харкова. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 9:05 ранку російський безпілотник вдарив по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон на першому поверсі гуртожитку.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби.
﻿
