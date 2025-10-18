У Харкові російський дрон атакував Шевченківський район: пошкоджено гуртожиток

На місці працюють екстрені служби.

Російський дрон атакував будівлю гуртожитку у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 9:05 ранку російський безпілотник вдарив по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон на першому поверсі гуртожитку.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби.