Сирський провів робочу зустріч із військовими капеланами

Головком доручив посилити співпрацю з релігійними організаціями для добору кандидатів.

Сирський провів робочу зустріч із військовими капеланами
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч із військовими капеланами, у якій взяли участь представники основних релігійних організацій, що працюють у Службі військового капеланства.

За словами головкома, були представники Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, протестантських і мусульманських спільнот.

Під час зустрічі обговорили сучасний стан капеланської служби, її виклики і напрями розвитку. Також представили результати дослідження факторів, які, на думку капеланів, впливають на духовну стійкість військовослужбовців, а також Доктрину задоволення духовно-релігійних потреб особового складу.

Окрему увагу приділили укомплектованості посад, освіти й підготовки військових капеланів. Сирський доручив посилити співпрацю з релігійними організаціями для добору кандидатів на ці посади.

Він подякував служителям усіх релігійних спільнот, які підтримують військових на фронті й у тилу, наголосивши, що їхня робота є прикладом міжконфесійної єдності та порозуміння.
