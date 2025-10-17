​На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус із пасажирами

На трасі Київ - Одеса неподалік села Хоминка в результаті дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту.

Про це повідомила Нацполіція.

"Попередньо встановлено, що унаслідок перекидання мікроавтобуса постраждало щонайменше восьмеро людей. На місці події працюють поліцейські, які забезпечують регулювання дорожнього руху, та лікарі «швидкої», які надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські наразі встановлюють всі обставини автопригоди.

Раніше в Одесі мікроавтобус на перехресті поїхав на “червоний” сигнал і зіштовхнувся з легковиком, 8 людей постраждали.