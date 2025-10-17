З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСуспільствоПодії

​На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус із пасажирами

В результаті ДТП постраждало щонайменше восьмеро людей. 

​На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус із пасажирами
Фото: Нацполіція

На трасі Київ - Одеса неподалік села Хоминка в результаті дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту.

Про це повідомила Нацполіція.

"Попередньо встановлено, що унаслідок перекидання мікроавтобуса постраждало щонайменше восьмеро людей. На місці події працюють поліцейські, які забезпечують регулювання дорожнього руху, та лікарі «швидкої», які надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські наразі встановлюють всі обставини автопригоди. 

Раніше в Одесі мікроавтобус на перехресті поїхав на “червоний” сигнал і зіштовхнувся з легковиком, 8 людей постраждали. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies