Ворожу ціль виявили в районі, наближеному до маршруту цивільного судноплавства.

Військово-морські сили Збройних сил України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони знищили морський безекіпажний катер російських загарбників, який проник у територіальні води України.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ, опублікувавши відео знищення ворожого катера.

"Підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України виявив морський безекіпажний катер противника у територіальних водах України, в районі, наближеному до маршруту цивільного судноплавства", — ідеться у повідомленні.

Завдяки злагодженим діям ВМС ЗС України та ГУР МО ворожу ціль було знищено. "Це дозволило запобігти можливим провокаціям противника та мінімізувати ризики для цивільного судноплавства", — наголошують у ВМС.