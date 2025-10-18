Білий дім: терпіння Трампа і американського народу до війни в Україні вичерпується

Сполучені Штати хочуть, щоб Росія та Україна визнали "реалії на місцях" і "досягли мирної угоди".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News заявила, що президент США Дональд Трамп продовжує "посилено" працювати над досягненням миру, однак терпіння Вашингтона щодо війни РФ проти України "вичерпується", передає "Європейська правда".

Вона нагадала, що Трамп 17 жовтня приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського, а перед тим мав розмову з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

"І в обох випадках бесіди були сердечними, але дуже відвертими, і президент Сполучених Штатів сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими і втомленими від цієї війни", – сказала Левітт.

За її словами, Росія та Україна мають визнати "реалії на місцях" і "досягти мирної угоди".

"Тому що терпіння президента Трампа і американського народу до цієї війни вичерпується. Він був дуже відвертий", – підкреслила речниця Білого дому.