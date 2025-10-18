Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаПолітика

Зеленський сподівається, що Трамп все ж таки надасть Україні “томагавки”

Президент України зазначив, що президент США не сказав “так”, але й не сказав “ні” щодо передачі “томагавків”.

Зеленський сподівається, що Трамп все ж таки надасть Україні “томагавки”
Трамп і Зеленський, Білий дім, 17 жовтня 2025
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Дональд Трамп все ж таки надасть Україні “томагавки”. Про це він сказав в інтерв’ю NBC News. 

“Добре, що президент Трамп не сказав “ні”, але наразі не сказав і “так”, — розповів Зеленський.

Зеленський заявив NBC News, що українська армія, оснащена “томагавками”, викликає справжнє занепокоєння у Путіна.

“Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати передадуть нам “томагавки”. І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо”, – сказав він.

Напередодні Зеленський і Трамп зустрілися у Білому домі, після чого президент мав телефонну розмову із європейськими лідерами. За підсумками візиту до Білого дому Зеленський заявив про готовність до будь-якого формату мирних перемовин. Також президент України сказав, що Росія "злякалася перспективи Tomahawk в Україні".
