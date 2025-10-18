​Фракція "Слуга Народу" зустрінеться із Юлією Свириденко та членами уряду у понеділок

«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На зустріч запрошене керівництво Верховної ради України, також народні депутати та члени Кабінету міністрів України.

Юлія Палійчук
Фото: detector.media

У понеділок, 20 жовтня фракція політичної партії "Слуга Народу" проведе Координаційну нараду за участі представників уряду щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики. 

Як розповіла у телеграмі речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, до участі запрошені керівництво Верховної ради України, народні депутати та члени Кабміну. 

Зазначається, що у засіданні координаційної наради візьмуть участь:

  • Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко 
  • Перший віце-премʼєр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
  • Віце-премʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба
  • Міністр оборони України Денис Шмигаль
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 
  • Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко
  • Міністр освіти і науки Оксен Лісовий
  • Міністерка енергетики Світлана Гринчук
  • Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін
  • Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова
  • Інші члени Кабінету Міністрів України.

16 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участі Зеленського. Ключовою стала тема гарантій безпеки, де роль Верховної Ради буде важливою. 
