​Фракція "Слуга Народу" зустрінеться із Юлією Свириденко та членами уряду у понеділок

У понеділок, 20 жовтня фракція політичної партії "Слуга Народу" проведе Координаційну нараду за участі представників уряду щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики.
Як розповіла у телеграмі речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, до участі запрошені керівництво Верховної ради України, народні депутати та члени Кабміну.
Зазначається, що у засіданні координаційної наради візьмуть участь:
- Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко
- Перший віце-премʼєр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
- Віце-премʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба
- Міністр оборони України Денис Шмигаль
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко
- Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко
- Міністр освіти і науки Оксен Лісовий
- Міністерка енергетики Світлана Гринчук
- Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін
- Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова
- Інші члени Кабінету Міністрів України.
16 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участі Зеленського. Ключовою стала тема гарантій безпеки, де роль Верховної Ради буде важливою.