​Фракція "Слуга Народу" зустрінеться із Юлією Свириденко та членами уряду у понеділок

У понеділок, 20 жовтня фракція політичної партії "Слуга Народу" проведе Координаційну нараду за участі представників уряду щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики.

Як розповіла у телеграмі речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, до участі запрошені керівництво Верховної ради України, народні депутати та члени Кабміну.

Зазначається, що у засіданні координаційної наради візьмуть участь:

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко

Перший віце-премʼєр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Віце-премʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

Міністр оборони України Денис Шмигаль

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий

Міністерка енергетики Світлана Гринчук

Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова

Інші члени Кабінету Міністрів України.

16 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участі Зеленського. Ключовою стала тема гарантій безпеки, де роль Верховної Ради буде важливою.