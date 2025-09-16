Стали відомі подробиці засідання фракції «Слуга народу» з Президентом. Про що говорили?

16 вересня відбулося засідання фракції «Слуга народу» за участі Володимира Зеленського. Нардепи стверджують, що тема НАБУ і САП не була головною.

Про це LB.ua повідомили кілька джерел у фракції.

Ключовою стала тема гарантій безпеки, де роль Верховної Ради буде важливою. Президент, за словами депутатів, запропонував провести ще одну зустріч найближчим часом.

Зустріч Зеленського із фракцією «Слуги народу» відбулася у форматі питання-відповідь, але очікуваної дискусії щодо голосування за правки, які фактично ліквідували незалежність НАБУ і САП, не було.

«Було доволі надихаюче. Президент – енергійний і бойовий. Пояснили про роботу над гарантіями безпеки для України. Роботу точно роблять відчутну. Шанси, думаю, є. Але Росія протидіє на всіх рівнях у всіх країнах», – розповів один зі співрозмовників.

Ще один депутат додав, що Президент нагадав про «важливу роль виконавчої та законодавчої гілок влади у разі угоди щодо надання безпекових гарантій Україні».

За його словами, тема НАБУ та САП на засіданні не була ключовою.

«НАБУ і САП майже ніхто не зачіпав. Це вже давно забули», – зазначив співрозмовник.

Ще один нардеп підтвердив, що «незручні» питання про скандальне голосування за поправки про повноваження антикорупційних органів не ставили: «Взагалі не піднімали. Всі питання стосувалися бюджету-2026 та регіональної політики. Кожен депутат говорив більше про своє: хто про пенсії, хто про зарплати, хто про проблеми у своїй області».

За інформацією джерел LB.ua, обговорення проходило без довгих промов – після короткого вступного слова президента депутати одразу перейшли до запитань.

«Формат був такий: президент відповідав, депутати ставили питання. Говорили про цифри у бюджеті, регіональні програми, можливість підвищення соціальних стандартів. Дехто наголошував, що в країні залишається нерівність по зарплатах між різними категоріями чиновників», – розповів один із членів фракції.

За словами співрозмовників, питання дисципліни голосувань нардепів «Слуги народу» президент також не піднімав.

«Не було акценту на тому, що хтось не голосує чи не вистачає голосів. Більше говорили про те, як удосконалити бюджет і що треба врахувати для регіонів», – уточнив депутат.

При цьому джерела визнають, що у Telegram-каналах і медіа є все ще резонанс через НАБУ і САП.

«А всередині фракції цього питання вже не існує. Там його просто зняли з порядку денного», – пояснив один зі співрозмовників.

Президент, за словами депутатів, запропонував провести ще одну зустріч найближчим часом, оскільки цього разу була присутня не вся фракція.

«Це була обіцяна зустріч, її сьогодні провели. Наступна буде, щоб обговорити нові пропозиції і продовжити дискусію по бюджету», – резюмував один із нардепів.