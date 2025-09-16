Стали відомі подробиці засідання фракції «Слуга народу» з Президентом. Про що говорили?

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаПолітика

Стали відомі подробиці засідання фракції «Слуга народу» з Президентом. Про що говорили?

Невдовзі має відбутися ще одна зустріч Зеленського із депутатами.

Стали відомі подробиці засідання фракції «Слуга народу» з Президентом. Про що говорили?
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

16 вересня відбулося засідання фракції «Слуга народу» за участі Володимира Зеленського. Нардепи стверджують, що тема НАБУ і САП не була головною. 

Про це LB.ua повідомили кілька джерел у фракції.

Ключовою стала тема гарантій безпеки, де роль Верховної Ради буде важливою. Президент, за словами депутатів, запропонував провести ще одну зустріч найближчим часом.

Зустріч Зеленського із фракцією «Слуги народу» відбулася у форматі питання-відповідь, але очікуваної дискусії щодо голосування за правки, які фактично ліквідували незалежність НАБУ і САП, не було. 

«Було доволі надихаюче. Президент – енергійний і бойовий. Пояснили про роботу над гарантіями безпеки для України. Роботу точно роблять відчутну. Шанси, думаю, є. Але Росія протидіє на всіх рівнях у всіх країнах», – розповів один зі співрозмовників.

Ще один депутат додав, що Президент нагадав про «важливу роль виконавчої та законодавчої гілок влади у разі угоди щодо надання безпекових гарантій Україні». 

За його словами, тема НАБУ та САП на засіданні не була ключовою.

«НАБУ і САП майже ніхто не зачіпав. Це вже давно забули», – зазначив співрозмовник.

Ще один нардеп підтвердив, що «незручні» питання про скандальне голосування за поправки про повноваження антикорупційних органів не ставили: «Взагалі не піднімали. Всі питання стосувалися бюджету-2026 та регіональної політики. Кожен депутат говорив більше про своє: хто про пенсії, хто про зарплати, хто про проблеми у своїй області».

За інформацією джерел LB.ua, обговорення проходило без довгих промов – після короткого вступного слова президента депутати одразу перейшли до запитань.

«Формат був такий: президент відповідав, депутати ставили питання. Говорили про цифри у бюджеті, регіональні програми, можливість підвищення соціальних стандартів. Дехто наголошував, що в країні залишається нерівність по зарплатах між різними категоріями чиновників», – розповів один із членів фракції.

За словами співрозмовників, питання дисципліни голосувань нардепів «Слуги народу» президент також не піднімав.

«Не було акценту на тому, що хтось не голосує чи не вистачає голосів. Більше говорили про те, як удосконалити бюджет і що треба врахувати для регіонів», – уточнив депутат.

При цьому джерела визнають, що у Telegram-каналах і медіа є все ще резонанс через НАБУ і САП. 

«А всередині фракції цього питання вже не існує. Там його просто зняли з порядку денного», – пояснив один зі співрозмовників.

Президент, за словами депутатів, запропонував провести ще одну зустріч найближчим часом, оскільки цього разу була присутня не вся фракція.

«Це була обіцяна зустріч, її сьогодні провели. Наступна буде, щоб обговорити нові пропозиції і продовжити дискусію по бюджету», – резюмував один із нардепів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies