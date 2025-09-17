У Берліні Штайнмаєр відхилив претензії Навроцького щодо репарацій за Другу світову війну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок заявив президенту Польщі Каролю Навроцькому, який перебуває з візитом у Берліні, що вимоги Польщі щодо репарацій за Другу світову війну не мають юридичних підстав, передає Anadolu.

Після зустрічі в Берліні речниця Штайнмаєра оголосила у соціальних мережах, що обидва президенти обговорили міжнародні питання, двосторонні відносини та претензії Польщі щодо репарацій за Другу світову війну.

«Щодо вимоги президента Польщі щодо репарацій, президент Штайнмаєр наголосив, що з точки зору Німеччини це питання юридично та остаточно вирішене», – сказала Церстін Гаммелін.

Речниця додала, що лідери також обговорили загрози, що виходять з боку Росії, та погодилися, що підтримка України має бути збережена, тоді як безпека на східному фланзі НАТО потребує подальшого зміцнення.

Питання репарацій знову виникло на початку цього місяця, коли президент Польщі Кароль Навроцький під час святкування річниці Другої світової війни заявив, що Німеччина повинна виплатити репарації Польщі, щоб встановити партнерство, засноване на правді та добрих відносинах.

«Польща, як держава на передовій, як найважливіша країна на східному фланзі НАТО, потребує справедливості та правди, а також чітких відносин з Німеччиною, але нам також потрібні репарації від німецької держави», – сказав він.

Роками Польща домагалася репарацій від Берліна – свого союзника по НАТО та партнера по ЄС – за збитки та втрати, завдані нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Польська партія «Право і справедливість» (PiS) вперше порушила це питання у 2017 році. Перебуваючи при владі, PiS створила парламентську комісію, яка у вересні 2022 року визначила загальну вартість втрат під час війни у 1,3 трильйона євро (1,5 трильйона доларів США). Попередній уряд Німеччини також відхилив вимогу Польщі про репарації, заявивши, що питання вирішене юридично та політично. Під час Холодної війни в 1953 році комуністичний уряд Польщі офіційно відмовився від усіх претензій на воєнні репарації, значною мірою через політичний тиск з боку Москви.