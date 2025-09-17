Посол Німеччини вручив копії вірчих грамот у МЗС

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив копії вірчих грамот у МЗС

Сьогодні, 17 вересня, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Німеччини в Україні Гайко Томса.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Євген Перебийніс високо оцінив поточний рівень політичного діалогу між Україною і Німеччиною та відзначив європейське лідерство ФРН за рівнем наданої Україні всебічної допомоги, зокрема в оборонній сфері.

Дипломати обговорили взаємодію з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, критичних потреби Сил оборони України, а також наслідків щоденних ракетних і дронових атак Росії. Сторони наголосили на необхідності рішучого посилення міжнародного тиску на РФ для досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.

Гайко Томс запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також підкреслив готовність й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Вчора президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Кіпру, Латвії та Пакистану.