​ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою

Вона є наступною за черговістю кандидаткою замість Андрія Парубія.

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України.

За інформацією пресслужби ЦВК, комісія отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень Андрія Парубія, який став депутатом від партії «Європейська солідарність».

«ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», - повідомили у Комісії.

Хто така Тетяна Чорновол