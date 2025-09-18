​ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України.
За інформацією пресслужби ЦВК, комісія отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень Андрія Парубія, який став депутатом від партії «Європейська солідарність».
«ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», - повідомили у Комісії.
Хто така Тетяна Чорновол
- У віці 17 років брала участь в акціях УНА-УНСО, працювала в чеченському інформаційному центрі при УНА-УНСО. Писала репортажі про другу російсько-чеченську війну, перебуваючи на місці бойових дій.
- Під час однієї з акцій «Україна без Кучми», протестуючи проти ув'язнення членів УНА-УНСО, разом з подругою прикувала себе до рейок на залізничній станції у Києві. Коли після кампанії «Україна без Кучми» УНА-УНСО пішла на переговори з владою, розцінила це як «зраду принципів» та покинула організацію.
- З 1998 по 2001 рік Чорновол перебувала на посаді керівника Інформаційного центру Чеченської республіки Ічкерія у Києві, який був створений за сприяння Аслана Масхадова.
- З 1998 року по жовтень 2013 року працювала журналісткою. Друкувалася у виданнях «ПіК», «Обозреватель», «Лівий берег», «Українська правда».
- Член громадського руху «Стоп цензурі».
- На парламентських виборах 2012 року Тетяна Чорновол була кандидатом у депутати Верховної Ради з мажоритарного виборчого округу №120. Висунута партією Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Тетяна Чорновол програла вибори, отримавши другий результат в окрузі після Ярослава Дубневича.
- 5 березня 2014 року Кабінет міністрів призначив журналістку Тетяну Чорновол урядовим Уповноваженим з питань антикорупційної політики. Відповідне розпорядження підписав прем'єр Арсеній Яценюк.
- 18 серпня 2014 року Чорновол повідомила про бажання звільнитися з посади. Причиною цього став провал низки антикорупційних ініціатив та загибель чоловіка.
- З 4 вересня 2014 року – радниця голови МВС України Арсена Авакова.
- З 5 вересня 2014 року – у складі батальйону Азов.
- 10 вересня 2014 року разом з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, міністр юстиції Павлом Петренком , екс-секретар РНБО Андрієм Парубієм , народними депутатами В'ячеславом Кириленком та Лілією Гриневич вступила до складу політради партії Народний фронт , очолюваної прем'єр-міністром України Раді Олександром Турчиновим .
- На виборах 2014 року пройшла до Верховної Ради за списками партії Народний фронт . Член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.
- Брала участь у дострокових парламентських виборах 2019 року від партії «Європейська солідарність», проте її місце у списку (№27) виявилося непрохідним.
- У 2014 році Чорновол брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону «Азов».
- З 24 лютого 2022 року воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. За кілька днів до початку російського вторгнення в Україну пройшла курси операторів ПТРК. За домовленості з КБ "Луч" отримала "Стугни" та ракети — на Тетяну Чорновол було оформлено договір відповідального зберігання. Брала участь у боях поблизу м. Чернігова, на Сході та у розгромі 6-го танкового полку РФ у Броварському районі на Київщині.
- На початок 2023 року командує розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" у складі 1 окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.
- Має військове звання молодшого лейтенанта.