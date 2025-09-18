Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаПолітика

Трамп “оголосив” рух “Антифа” терористичним

Незрозуміло, яку юридичну вагу мала прокламація Трампа. Водночас президент США “рекомендує” провести ретельне розслідування джерел фінансування антифашистів.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп “оголосив” рух “Антифа” терористичним. 

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

“Мені приємно повідомити багатьом Патріотам США, що я оголошую ANTIFA – хвору, небезпечну, радикальну ліву катастрофу – великою терористичною організацією. Я також наполегливо рекомендуватиму ретельно розслідувати тих, хто фінансує ANTIFA, відповідно до найвищих юридичних стандартів і практик. Дякую за увагу до цього питання!” – написав Трамп. 

Зазначимо, що Антифа (від anti-fascist) це неформальний рух, який не має визначеної структури та керівництва. Цим словом у різних куточках світу називають себе ліворадикальні групи та активісти, які виступають проти фашизму, расизму, ультраправих і неонацистів.

Видання Reuters пов’язує цю заяву Трампа з убивством консервативного блогера Чарлі Кірка. Незрозуміло, яку юридичну вагу мала прокламація Трампа. Також видання зазначає, що президент США та високопосадовці неодноразово звинувачували ліві групи у створенні атмосфери ворожості до консерваторів до вбивства Кірка.

Тим часом віцепрезидент США закликав повідомляти про тих, хто радіє смерті Чарлі Кірка. 
﻿
