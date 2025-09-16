Віцепрезидент США вимагає писати доноси на тих, хто святкує смерть Чарлі Кірка

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс вимагає притягти до відповідальності людей, які публічно висловлюють радість через вбивство праворадикального активіста-консерватора Чарлі Кірка.

Як пише BBC, друга людина у Вашингтоні закликає американців повідомляти правоохоронцям та своїм роботодавцям про колег чи знайомих, які святкують чи виправдовують стрілянину в Юті, внаслідок якої один з найбільших прихильників політики Дональда Трампа отримав смертельне поранення.

За словами Венса, "Америка не вірить у політичне насильство, натомість вірить у цивілізованість".

Серед людей, які встигли залишитися без роботи через свою позицію щодо Кірка, були пілоти авіації, вчителі, медики та один зі співробітників Секретної служби США. Американські закони дозволяють роботодавцям звільняти працівників фактично з будь-якої причини, навіть за висловлення поглядів, які не збігаються з власними. Критики вважають це порушенням принципу свободи слова.