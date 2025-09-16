Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Євросоюз завтра презентує санкції проти Ізраїлю

Ухвалення обмежувальних заходів потребуватиме згоди країн-членів ЄС.

Фото: З відкритих джерел

Єврокомісія в середу представить санкції проти Ізраїлю, анонсувала речниця Паула Піньйо сьогодні на брифінгу. Про це повідомляє Politico

Обмежувальні заходи презентують на тлі наступальної операції в місті Газа. Санкційний план включатиме призупинення певних торговельних положень ЄС і Ізраїлю (Євро-Середземноморської угоди) та застосування санкцій проти "екстремістських" членів уряду.

"Завтра, протягом зустрічі колегії, комісари ухвалять пакет заходів стосовно Ізраїлю", – сказала речниця. 

Подальші деталі на пресконференції розкажуть топдипломатка ЄС Кая Каллас і комісар з торгівлі Марош Шевчович. Першою план застосувати санкції проти Ізраїлю минулого тижня озвучила президентка Єврокомісії.

"Те, що відбувається в Газі, сколихнуло совість світу. Ми запропонуємо санкції проти екстремістських міністрів та агресивних поселенців. І ми також запропонуємо часткове призупинення Угоди про асоціацію з питань, пов'язаних з торгівлею", – сказала тоді вона.

Будь-які санкції вимагатимуть схвалення країн ЄС. Всередині Євросоюзу зберігаються розбіжності в поглядах на події на Близькому Сході. 

Що відбувається в Смузі Гази?

16 вересня армія Ізраїлю розпочала наземну операцію в місті Газа

"Армія оборони Ізраїлю розпочала ліквідацію терористичної інфраструктури ХАМАС у місті Газа. Газа – небезпечна зона бойових дій. Перебування в місті наражає вас на небезпеку. Заради вашої безпеки якомога швидше евакуюйтеся до оголошених безпечних зон на транспортних засобах або пішки через коридор Аль-Рашид на південь від Ваді-Гази. Приєднуйтесь до понад 40% мешканців міста, які вже евакуювалися, щоб захистити власну безпеку та безпеку своїх близьких", – заявив вранці речник армії.

Сьогодні ж стало відомо, що незалежна комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Смузі Гази геноцидом.

Усі спроби досягнути нового припинення вогню і закінчити майже дворічну війну, розпочату атакою ХАМАС на Ізраїль, поки що виявилися марними. Ізраїль декларує своєю метою повне знищення ХАМАС і нещодавно вдарив по Катару, в столиці якого, як він заявив, перебували деякі лідери цього терористичного угруповання. 

ХАМАС продовжує утримувати близько 50 заручників, 20 з яких, за попередніми даними, живі. Припинення війни вимагають не лише світові лідери, а й частина мешканців Ізраїлю. Вони прагнуть звільнення своїх рідних з полону і виходять на протести з закликами до влади допомогти їм і домовитися про закінчення боїв. 

Нинішня війна між ХАМАС та Ізраїлем триває з 7 жовтня 2023. 
