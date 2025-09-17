МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСвіт

​У Білорусі журналіста Ігоря Ільяша, який писав для LB.ua, засудили до чотирьох років колонії суворого режиму

Його затримали в липні 2021 року за участь у протестах проти режиму Лукашенка.

​У Білорусі журналіста Ігоря Ільяша, який писав для LB.ua, засудили до чотирьох років колонії суворого режиму
Ігор Ільяш
Фото: Еuroradio.fm

Мінський міський суд засудив білоруського журналіста та політичного оглядача Ігоря Ільяша до чотирьох років колонії суворого режиму за інтерв'ю українським медіа, а також російським та білоруським, які визнані в країні "екстремістськими".

Про це пише "Настоящее время".

Серед іншого, Ільяш в інтерв'ю розповів про справу своєї дружини - журналістки телеканалу "Белсат" Катерини Андреєвої, що було кваліфіковано слідством як "сприяння екстремістським формуванням". Разом із дружиною вони написали книгу "Білоруський Донбас" - про роль Білорусі у війні на сході України. У квітні 2021 року книга була визнана в Білорусі "екстремістською". 

Катерину затримали в листопаді 2020 року на акції протесту. Спочатку її засудили до двох років тюрми, але в 2022 році суд призначив їй 8 років колонії посиленого режиму - за звинуваченням у держзраді. 

У справі Ільяша також зазначається, що він нібито "збирав дані для іноземних розвідок"- так розцінили його інтерв'ю українським ЗМІ. Ілляш провини за цими звинуваченнями не визнав. 

  • Ігор Ільяш - білоруський журналіст. Народився в 1988 році в Мінську. У 2008-2014 роках працював у щотижневій незалежній газеті "Білоруси і ринок", в 2014-2017 роках був співробітником білоруської служби "Радіо Свобода". З 2017 року - кореспондент телеканалу "Белсат". Він також співпрацював із LB.ua - його матеріали можна подивитися тут
  • Ілляш був затриманий у липні 2021 року за участь у протестах проти режиму Олександра Лукашенка. Його утримували в СІЗО протягом 10 діб. У день затримання його акаунт у Telegram був зламаний, а канал перейменовано на "Аналітика від паралітика" - це стало частиною кампанії залякування журналістів.
