​У Білорусі журналіста Ігоря Ільяша, який писав для LB.ua, засудили до чотирьох років колонії суворого режиму

Мінський міський суд засудив білоруського журналіста та політичного оглядача Ігоря Ільяша до чотирьох років колонії суворого режиму за інтерв'ю українським медіа, а також російським та білоруським, які визнані в країні "екстремістськими".
Про це пише "Настоящее время".
Серед іншого, Ільяш в інтерв'ю розповів про справу своєї дружини - журналістки телеканалу "Белсат" Катерини Андреєвої, що було кваліфіковано слідством як "сприяння екстремістським формуванням". Разом із дружиною вони написали книгу "Білоруський Донбас" - про роль Білорусі у війні на сході України. У квітні 2021 року книга була визнана в Білорусі "екстремістською".
Катерину затримали в листопаді 2020 року на акції протесту. Спочатку її засудили до двох років тюрми, але в 2022 році суд призначив їй 8 років колонії посиленого режиму - за звинуваченням у держзраді.
У справі Ільяша також зазначається, що він нібито "збирав дані для іноземних розвідок"- так розцінили його інтерв'ю українським ЗМІ. Ілляш провини за цими звинуваченнями не визнав.
- Ігор Ільяш - білоруський журналіст. Народився в 1988 році в Мінську. У 2008-2014 роках працював у щотижневій незалежній газеті "Білоруси і ринок", в 2014-2017 роках був співробітником білоруської служби "Радіо Свобода". З 2017 року - кореспондент телеканалу "Белсат". Він також співпрацював із LB.ua - його матеріали можна подивитися тут.
- Ілляш був затриманий у липні 2021 року за участь у протестах проти режиму Олександра Лукашенка. Його утримували в СІЗО протягом 10 діб. У день затримання його акаунт у Telegram був зламаний, а канал перейменовано на "Аналітика від паралітика" - це стало частиною кампанії залякування журналістів.