Віцепрем'єр Польщі і делегація збройних сил прибули до Києва

Вони обговорять військову співпрацю та підтримку України у відбитті російських атак.

До України прибули віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш і делегація збройних сил. Про це вранці 18 вересня повідомили в польському Міноборони.

Гості обговорять військову співпрацю з Україною. Йтиметься і про подальшу допомогу.

"Віцепрем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш залишається в Києві з делегацією міністерства національної оборони та Збройних сил Республіки Польща, де обговорить, серед іншого, військову співпрацію з партнерами, подальшу підтримку України, яка захищається, та безпекову ситуацію в контексті російської агресії", – йдеться у повідомленні.

Атака дронів на Польщу

10 вересня Польщі уперше довелося відбивати атаку російських дронів. Засоби ураження залітали в її повітряний простір і раніше, але не в такій кількості. За попередніми даними, на територію Республіки Польща потрапили одразу 19 БпЛА.

Польща збивала їх авіацією: як власною, так і союзників по НАТО.

Відповіддю на ці дії Росії стало розгортання програми "Східний вартовий", що передбачає розміщення в Польщі військових НАТО на постійній основі та посилення її ППО.

Україна у перший же день атаки запропонувала Польщі допомогу, зокрема, навчити її війська протидіяти дроновим нападам. Президент Володимир Зеленський пояснив, що протидія масованим нальотам дронам авіацією і системами ППО, як Patriot, є занадто дорогою. Тому Україна готова поділитися з польськими колегами перевіреними війною методами: долученням мобільних вогневих груп і РЕБ у комплексі з іншими засобами.

На думку Володимира Зеленського, за російською атакою можуть стояти дві цілі: перевірка реакції НАТО і сигнал партнерам України, щоб вони не передавали їй додаткові системи ППО, оскільки ті можуть знадобитися самим.

Більше на цю тему – в матеріалі "Про російські дрони Польщі".