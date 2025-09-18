У п’ятницю послам ЄС представлять новий пакет санкцій проти Росії

У п’ятницю, 19 вересня, у Брюсселі відбудеться позачергове засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper). На ньому послам 27 держав Євросоюзу представлять проєкт нового, 19-го пакета санкцій проти Росії, передає «Європейська правда».
«Я підтверджую, що на завтра скликане позачергове засідання Coreper», — розповів виданню один із євродипломатів, уточнивши, що початок заплановано на 13:30 за київським часом.
Інші співрозмовники підтвердили, що головною темою стане презентація Європейською комісією проєкту 19-го пакета санкцій проти РФ.
- У цьому пакеті ЄС планує ввести обмеження щодо російських банків та енергетичних компаній, а також обмежити в’їзд для росіян до Євросоюзу.
- Днями очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони говорили про «зміцнення спільних зусиль щодо збільшення економічного тиску на Росію додатковими засобами».
- Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою наголосив, що Україна розраховує на ухвалення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.
- За словами Зеленського, серед ключових цілей нового пакета мають бути російські енергоресурси та інфраструктура їхньої торгівлі, банківський сектор та схеми обходу санкцій, які Росія використовує для фінансування війни.