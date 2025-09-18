У п’ятницю послам ЄС представлять новий пакет санкцій проти Росії

Блок хоче ввести обмеження щодо російських банків та енергетичних компаній, а також обмежити в’їзд для росіян до Євросоюзу.

У п’ятницю, 19 вересня, у Брюсселі відбудеться позачергове засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper). На ньому послам 27 держав Євросоюзу представлять проєкт нового, 19-го пакета санкцій проти Росії, передає «Європейська правда».

«Я підтверджую, що на завтра скликане позачергове засідання Coreper», — розповів виданню один із євродипломатів, уточнивши, що початок заплановано на 13:30 за київським часом.

Інші співрозмовники підтвердили, що головною темою стане презентація Європейською комісією проєкту 19-го пакета санкцій проти РФ.