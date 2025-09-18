У п’ятницю послам ЄС представлять новий пакет санкцій проти Росії

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСвіт

У п’ятницю послам ЄС представлять новий пакет санкцій проти Росії

Блок хоче ввести обмеження щодо російських банків та енергетичних компаній, а також обмежити в’їзд для росіян до Євросоюзу.

У п’ятницю послам ЄС представлять новий пакет санкцій проти Росії
Санкції ЄС
Фото: detector.media

У п’ятницю, 19 вересня, у Брюсселі відбудеться позачергове засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper). На ньому послам 27 держав Євросоюзу представлять проєкт нового, 19-го пакета санкцій проти Росії, передає «Європейська правда».

«Я підтверджую, що на завтра скликане позачергове засідання Coreper», — розповів виданню один із євродипломатів, уточнивши, що початок заплановано на 13:30 за київським часом.

Інші співрозмовники підтвердили, що головною темою стане презентація Європейською комісією проєкту 19-го пакета санкцій проти РФ.

  • У цьому пакеті ЄС планує ввести обмеження щодо російських банків та енергетичних компаній, а також обмежити в’їзд для росіян до Євросоюзу.
  • Днями очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони говорили про «зміцнення спільних зусиль щодо збільшення економічного тиску на Росію додатковими засобами».
  • Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою наголосив, що Україна розраховує на ухвалення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.
  • За словами Зеленського, серед ключових цілей нового пакета мають бути російські енергоресурси та інфраструктура їхньої торгівлі, банківський сектор та схеми обходу санкцій, які Росія використовує для фінансування війни.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies