Зеленський: Україна очікує на прийняття 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Президент обговорив використання заморожених активів РФ для захисту України від агресії Росії.

Зеленський: Україна очікує на прийняття 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Роберта Мецола і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою наголосив, що Україна розраховує на ухвалення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, пише Офіс президента України.

За словами Зеленського, серед ключових цілей нового пакета мають бути російські енергоресурси та інфраструктура їхньої торгівлі, банківський сектор та схеми обходу санкцій, які Росія використовує для фінансування війни.

"Путін має відчути, що його намір продовжувати війну та дестабілізувати сусідні країни, зокрема Польщу й Румунію, матиме серйозні наслідки для Росії. Якщо Росії не боляче – вона воює", – наголосив Зеленський.

Також обговорювалось посилення європейської координації у сфері енергетики, зокрема щодо Словаччини та Угорщини, які досі мають залежність від російських енергоносіїв.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна розраховує на ефективніше використання заморожених російських активів для захисту від агресії та відбудови країни, а також на підтримку ЄС у соціальних проєктах, зокрема у програмі безоплатного харчування школярів та будівництві укриттів. "Обговорив із Робертою укриття для наших шкіл, для дитсадочків, для університетів, укриття для людей, укриття для лікарень. Ми розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами в цих питаннях". 

"Ми робимо те, що обіцяли, і зі свого боку ми дуже розраховуємо, що Європейський Союз, лідери Європи будуть виконувати свою частину роботи – те, що стосується саме кластерів. Ми розраховуємо на відкриття першого кластера якнайшвидше та одноголосну підтримку цього рішення всіма державами-членами Євросоюзу. І дякую за те, що Європарламент принципово нас у цьому підтримує. Також цінуємо, що в Україні запрацює офіс Європейського парламенту, і це посилить координацію між нашими парламентами – парламентом України і Європарламентом", – підкреслив Зеленський.
