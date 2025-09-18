Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Росія вдарила ФАБом по Костянтинівці. Убиті 5 людей

Росіяни атакували житлові будинки. 

Росія вдарила ФАБом по Костянтинівці. Убиті 5 людей
Росія вдарила по Костянтинівці
Фото: Національна поліція в Telegram

Сьогодні близько 10 години ранку російська армія скинула бомбу "ФАБ-250" на житловий сектор Костянтинівки. Внаслідок удару убиті п'ятеро людей: дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків 65, 67 і 74 років. 

Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки. Про це повідомили в Національній поліції. 

"Сьогодні близько 10 години ранку російська армія скинула бомбу «ФАБ-250» з УМПК на житловий сектор міста. На місці удару працювали поліцейські", – йдеться в повідомленні. 

Костянтинівка – одне з найбільших міст Донецької області. Після просування армія окупантів стала бити по ньому систематично.

Залишатися в громаді небезпечно, тож військова адміністрація закликає цивільних врятувати свої життя і евакуюватися. З питань евакуації можна звернутися за номерами: 050 567 88 87, 093 420 18 83.
