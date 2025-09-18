Росія вдарила ФАБом по Костянтинівці. Убиті 5 людей

Сьогодні близько 10 години ранку російська армія скинула бомбу "ФАБ-250" на житловий сектор Костянтинівки. Внаслідок удару убиті п'ятеро людей: дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків 65, 67 і 74 років.

Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки. Про це повідомили в Національній поліції.

"Сьогодні близько 10 години ранку російська армія скинула бомбу «ФАБ-250» з УМПК на житловий сектор міста. На місці удару працювали поліцейські", – йдеться в повідомленні.

Костянтинівка – одне з найбільших міст Донецької області. Після просування армія окупантів стала бити по ньому систематично.

Залишатися в громаді небезпечно, тож військова адміністрація закликає цивільних врятувати свої життя і евакуюватися. З питань евакуації можна звернутися за номерами: 050 567 88 87, 093 420 18 83.



