У Житомирі 18 вересня автомобіль Volkswagen збив на смерть людину на пішохідному переході, передає Офіс генпрокурора.

Подія сталася близько 19:30 по вулиці Чуднівській. Водій Volkswagen на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода. Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні.

Водія затримано. Розпочато досудове розслідування щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.