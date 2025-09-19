Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Житомирі автомобіль Volkswagen збив на смерть людину на пішохідному переході

Загинув 51-річний працівник прокуратури. Водія затримали.

У Житомирі автомобіль Volkswagen збив на смерть людину на пішохідному переході
Фото: прокуратура

У Житомирі 18 вересня автомобіль Volkswagen збив на смерть людину на пішохідному переході, передає Офіс генпрокурора. 

Подія сталася близько 19:30 по вулиці Чуднівській. Водій Volkswagen на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода. Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні. 

Водія затримано. Розпочато досудове розслідування щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
