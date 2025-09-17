Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Харкові притягнуть до відповідальності жінку, 14-річний син якої скоїв ДТП за кермом автомобіля

Хлопець розповів, що без відома матері взяв ключі від автомобіля та вирішив "проїхатися". 

​У Харкові притягнуть до відповідальності жінку, 14-річний син якої скоїв ДТП за кермом автомобіля
Фото: MFA_Ukraine / twitter

У Харкові поліція розслідує інцидент з неповнолітнім водієм - 14-річний хорпець за кермом автомобіля скоїв дорожньо-транспортну пригоду. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Під час моніторингу соціальних мереж була виявлена публікація про те, що 14-річний харків’янин, керуючи автомобілем, скоїв ДТП. Внаслідок аварії ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Працівники ювенальної превенції провели попередню перевірку та з’ясували, що хлопець без відома матері взяв ключі від автомобіля, які знаходилися у вільному доступі, та вирішив "проїхатися". У соціальних мережах було виявлено декілька таких відео, де він їздить за кермом. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).
