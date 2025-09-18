Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Лубінець прокоментував інформацію про можливий витік даних із Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей

Мінцифри спростувало дані про витік.

Лубінець прокоментував інформацію про можливий витік даних із Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Витоку персональних даних зі Спадкового реєстру і Єдиного реєстру довіреностей під час тестування системи е-Нотаріат не було.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

Так він відреагував на появу фейку, який почав ширитися у мережі.

«Як Омбудсман України, побачивши цю інформацію, я негайно вжив заходи реагування та направив звернення до Міністерства цифрової трансформації України. Водночас перевірені дані свідчать: інформація про витік не відповідає дійсності. Це вже офіційно спростовано Міністерством цифрової трансформації України», - заявив Лубінець.

Він додав, що його офіс - єдина інституція, яка «системно займається захистом інформаційних прав громадян, у тому числі права на захист персональних даних».
