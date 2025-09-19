На Сумщині до 15 років ув'язнення засудили зрадника, який коригував атаки рф на енергетичні об’єкти

За матеріалами СБУ до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента фсб, який наводив удари російської авіації по електропідстанціях та позиціях сил оборони в Сумах.
Про це інформує СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала зрадника у липні 2024 року під час спецоперації за місцем його проживання.
За даними слідства, ним виявився 42-річний працівник місцевого підприємства, якого ворог завербував через його активність у проросійських телеграм-каналах.
Після інструктажу фсб, зрадник позначав на Google Maps електропідстанції, які росіяни планували атакувати, щоб знеструмити прифронтове місто та відстежував розташування українських радарів та зенітно-ракетних комплексів, щоб допомогти ворогу оминати ППО. Під час повітряних тривог спостерігав за роботою мобільних вогневих груп, які захищають Суми.
Під час обшуку в нього вилучили смартфон, за допомогою якого він збирав дані та виходив на зв’язок з російськими кураторами.
Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратур Донецької та Сумської областей.