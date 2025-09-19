На Сумщині до 15 років ув'язнення засудили зрадника, який коригував атаки рф на енергетичні об’єкти

Зрадник наводив удари російської авіації по електропідстанціях та позиціях сил оборони в Сумах.

За матеріалами СБУ до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента фсб, який наводив удари російської авіації по електропідстанціях та позиціях сил оборони в Сумах.

Про це інформує СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала зрадника у липні 2024 року під час спецоперації за місцем його проживання.

За даними слідства, ним виявився 42-річний працівник місцевого підприємства, якого ворог завербував через його активність у проросійських телеграм-каналах.

Після інструктажу фсб, зрадник позначав на Google Maps електропідстанції, які росіяни планували атакувати, щоб знеструмити прифронтове місто та відстежував розташування українських радарів та зенітно-ракетних комплексів, щоб допомогти ворогу оминати ППО. Під час повітряних тривог спостерігав за роботою мобільних вогневих груп, які захищають Суми.

Під час обшуку в нього вилучили смартфон, за допомогою якого він збирав дані та виходив на зв’язок з російськими кураторами.

Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратур Донецької та Сумської областей.