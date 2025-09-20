Продаж української зброї за кордон: завершення напрацювання концепту очікують за 10 днів

Завершити напрацювання концепту стосовно експорту зброї Україна планує за десять днів. Загалом буде три платформи: США, країни Європи та інші країни.

Експорт буде і приватний, і державний. Україна контролюватиме залишки на складах і аналізуватиме, що зменшується, а що збільшується, повідомив на зустрічі з журналістами 19 вересня президент Володимир Зеленський.

"Зараз ми перебуваємо в моменті, коли у нас є зброя, є можливості, і не вистачає фінансування. І це вже таке перманентне відчуття, що ми постійно в якомусь дефіциті, але дуже не хочеться зменшувати можливості виробництва. Під час війни ніхто ризикувати не хоче, але нам потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, як дрони для фронту. Тому, я думаю, так: десь за 10 днів у нас буде концепт щодо експорту", – сказав він.

Як приклад верховний головнокомандувач навів виробництво морських дронів. Україна здатна виготовляти їх значно більше, ніж їй потрібно. Тож вона має або зменшувати можливості виробництва, або дати можливість продавати надлишкову кількість.

"Тоді ми отримуємо відповідні гроші, які ми можемо витрачати на дефіцитний дрон, на який у нас немає грошей і якого у нас немає на полі бою в достатній кількості. Тобто у нас є деяка зброя високої якості, у нас є залишок і можливості виробляти. Давати на це гроші, коли у нас дефіцит, ну ви розумієте, нерозумно. А ось зменшувати виробництво не хочеться", – пояснив президент.

Експорт зброї

Під час воєнного стану Україна не експортувала зброю. 19 вересня після засідання Ставки президент оголосив про відкриття керованого експорту деякої зброї. Він сказав, що експорт жорстко контролюватимуть, щоб до українських технологій не дістався ворог.

Тема експорту українського озброєння піднімалася і раніше. Про дозвіл продавати свої вироби за кордон просили виробники дронів. Вони пояснювали, що торік могли виготовити на 1,7 млн дронів і РЕБ більше, але не зробили цього через брак замовлень від держави.

За даними джерел LB, в Офісі президента розглядали дві моделі експорту: індивідуальне погодження кожної заявки від кожної компанії, а також пропорційний експорт – дозвіл експортувати 50 % від обсягу українських контрактів, а частину виторгу від експорту передавати на зброю для ЗСУ. Про очікувані переваги відкриття експорту зброї можна почитати в матеріалі "Продаж української зброї за кордон. Які ризики обговорюють, що кажуть у владі та яка ситуація з технікою на фронті".