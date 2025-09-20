У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Сибіга: Посилення терору проти України і систематичні провокації свідчать, що Москва готова до подальшої ескалації

Україна закликає до посилення санкційного тиску проти РФ.

Сибіга: Посилення терору проти України і систематичні провокації свідчать, що Москва готова до подальшої ескалації
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

У результаті чергового нічного масованого російського авіаудару по Україні загинули щонайменше три людини, десятки отримали поранення. РФ не зупиняє терор українського населення.

Про це повідомляє очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Росія уночі обстріляла українські міста і населені пункти 40 крилатими і балістичними ракетами, а також близько 580 дронами. 

"Посилення терору Росії проти України і систематичні провокації проти Польщі, Румунії, Естонії та інших європейських країн свідчать про те, що Москва готова до подальшої ескалації", — наголошує глава зовнішньополітичного відомства.

Сибіга наголошує, що українська система ППО на регулярній основі перехоплює більшість із цих сотень цілей за допомогою літаків, наземних систем, мобільних вогневих підрозділів, засобів радіоелектронної боротьби та унікальних українських дронів-перехоплювачів. 

"Жодна інша країна не має досвіду протидії таким масштабним комбінованим повітряним атакам. Ми готові поділитися ним із нашими партнерами, які стикаються із зростаючими російськими загрозами у своєму повітряному просторі", — додає Сибіга.

Україна закликає партнерів продовжувати вдосконалювати українську протиповітряну оборону, інвестуючи у спільне виробництво, додаткові системи та перехоплювачі.

Також Сибіга наголошує на об'єднанні українських та союзних систем протиповітряної оборони для спільного захисту європейського неба над Україною та іншими країнами. 

"Ми також терміново маємо вжити рішучих колективних заходів для посилення санкційного тиску на Росію. Позбавлення російської військової машини ресурсів для масового виробництва зброї терору є спільною трансатлантичною метою. Це спільна необхідність", — додає Сибіга.
