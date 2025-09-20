«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уночі РФ запустила по Україні 40 балістичних і крилатих ракет та майже 580 безпілотників

Сили ППО знешкодили 552 БпЛА, 29 КР та 2 балістичні ракети.

Уночі РФ запустила по Україні 40 балістичних і крилатих ракет та майже 580 безпілотників
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

РФ атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами та запустила 579 ударних БпЛА. Сили ППО знешкодили 29 крилатих ракет, 2 балістичні і 552 безпілотники.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 20 вересня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 619 засобів повітряного нападу:

  • 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська - рф, ТОТ Криму;
  • 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

РФ застосувала традиційну тактику – одночасно вдарила по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. 

"Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою", — додають у Повітряних силах.  

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:

  • 552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
  • 29 крилатих ракет Х-101.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголошують у Повітряних силах.
﻿
