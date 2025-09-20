Уночі РФ запустила по Україні 40 балістичних і крилатих ракет та майже 580 безпілотників

РФ атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами та запустила 579 ударних БпЛА. Сили ППО знешкодили 29 крилатих ракет, 2 балістичні і 552 безпілотники.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 20 вересня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 619 засобів повітряного нападу:

579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф;

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська - рф, ТОТ Криму;

32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

РФ застосувала традиційну тактику – одночасно вдарила по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16.

"Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою", — додають у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:

552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголошують у Повітряних силах.