Сили оборони ліквідували упродовж доби ще 1010 окупантів

особового складу – близько 1101610 (+1010) осібтанків – 11193 (+1) одбойових броньованих машин – 23281 (+1) одартилерійських систем – 32952 (+25) одРСЗВ – 1492 (+0) одзасоби ППО – 1218 (+0) одлітаків – 422 (+0) одгелікоптерів – 341 (+0)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553)крилаті ракети – 3747 (+29)кораблі / катери – 28 (+0)підводні човни – 1 (+0)автомобільна техніка та автоцистерни – 62245 (+77)спеціальна техніка – 3969 (+1)

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 1010 окупантів, знищили ворожий танк та чверть сотні артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 101 610 військових.

