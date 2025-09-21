«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Сили оборони ліквідували упродовж доби ще 1010 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 101 610 військових.

Сили оборони ліквідували упродовж доби ще 1010 окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 1010 окупантів, знищили ворожий танк та чверть сотні артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу – близько 1101610 (+1010) осібтанків  – 11193 (+1) одбойових броньованих машин  – 23281 (+1) одартилерійських систем  – 32952 (+25) одРСЗВ – 1492 (+0) одзасоби ППО – 1218 (+0) одлітаків  – 422 (+0) одгелікоптерів  – 341 (+0)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553)крилаті ракети – 3747 (+29)кораблі / катери – 28 (+0)підводні човни – 1 (+0)автомобільна техніка та автоцистерни – 62245 (+77)спеціальна техніка – 3969 (+1)

Дані уточнюються.
﻿
