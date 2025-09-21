Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Головне за неділю, 21 вересня: атака дронів на Полтавщину, понад 120 ворожих штурмів

Бойові дії на Донеччині, 123 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1306-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 21 вересня: атака дронів на Полтавщину, понад 120 ворожих штурмів
Фото: ДСНС

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 вересня відбулося 123 боєзіткнення.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальних дії. 

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 вересня – в новині.

Росіяни не використовують газогін поблизу Куп’янська на Харківщині для просування вглиб міста, однак ситуація на цьому напрямку залишається складною, повідомив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

За його словами, ворог активно намагається проникати у Куп’янськ диверсійно-розвідувальними групами чисельністю 2–5 осіб. «У Куп’янську тривають постійні обстріли з різних напрямків — застосовуються артилерія, безпілотники та інші засоби. Це вже фактично фронтове місто», — наголосив Трегубов.

Схожа ситуація спостерігається і на Покровському напрямку, де інтенсивність боїв ще вища.

Водночас на Добропільському напрямку зафіксовані позитивні зрушення. Російські сили на окремих ділянках зазнали втрат і були відкинуті, українські війська змогли звільнити частину територій.

Сьогодні ввечері Полтавщина перебувала під атакою російських безпілотників.

Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС.

Також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив, що наступний тиждень буде "напруженим" у питаннях дипломатії.

"Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що 21-26 вересня буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН.

Естонія скликає Радбез ООН через порушення російськими літаками її повітряного простору.

Країна офіційно просить про скликання екстреного засідання вперше за 34 роки членства Естонії в ООН.

У неділю, 21 вересня, три країни – Велика Британія, Канада та Австралія – повідомили про офіційне визнання державності Палестини.

Відповідні заяви оприлюднили прем’єр-міністри цих держав, повідомляє "Радіо Свобода".

Подробиці – в новині.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало декларацію Великої Британії та деяких інших країн щодо визнання Палестинської держави такою, що "не сприяє миру, а навпаки – ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення у майбутньому".

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
