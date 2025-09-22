Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ОСУВ "Дніпро": інформація РФ про начебто захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині не відповідає дійсності

Росіяни знову знімають відео про начебто "захоплення" українських населених пунктів.

Фото: Deep state

22 вересня Міноборони Росії оприлюднило повідомлення про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. В ОСУВ "Дніпро" інформацію спростовують, пише "Суспільне".

Речник Оперативного об’єднання Сил оборони "Дніпро" Олексій Бєльський пояснив, що російські війська застосовують тактику інфільтрації невеликих груп по 1–2 військових. 

Ці підрозділи проникають на територію населених пунктів, маскуються в захисних пончо та костюмах, знімають пропагандистські відео та передають їх у російські медіаресурси, після чого МО РФ повідомляє про "перемогу".

"Частина таких груп рухається по зеленій зоні та інфільтрується у глибину української оборони. Кожна група має чітко визначене завдання — зйомка пропагандистського матеріалу на околицях населених пунктів. Сили оборони оперативно реагують на такі проникнення, знищуючи групи ударами дронів, артилерії або штурмовими підрозділами", — зазначив Бєльський.

Станом на 22 вересня 2025 року російські війська окупували на Дніпропетровщині п’ять сіл: Новогеоргіївка, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївка та Вороне. Ще в семи населених пунктах українські захисники утримують позиції, незважаючи на активні дії ворога.
