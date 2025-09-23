Головне за ніч та ранок вівторка, 23 вересня: атака на Одещину, майже 180 боєзіткнень, Зеленський у Нью-Йорку

Нічна повітряна атака, 179 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, невідомі дрони над Скандинавією.

Уночі 23 вересня армія Росії атакувала Одеську область. Вбито жінку, поранено ще 3 людей, пошкоджено велику кількість об'єктів, розповіли в ДСНС.

“Унаслідок атаки виникла пожежа у 5 торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів”, – розповіли рятувальники.

За даними ОВА, ворог цілеспрямовано завдав удару балістичними ракетами по місту Татарбунари Білгород-Дністровського району.

Є пошкодження і в самій Одесі – в Київському районі. Постраждали дев'ять житлових будинків і навчальний заклад.

Одещина – не єдина область, яку сьогодні вночі атакував ворог. Є пошкодження і в Кіровоградській, де росіяни цілили по інфраструктурі.

У зв'язку з атакою по Кіровоградській області є затримки в русі поїздів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 179 боєзіткнень, 58 - на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборону.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 російських окупантів і ворожий гелікоптер. Росія вже втратила в Україні 1 103 580 військових.

Уночі Росія атакувала Україну трьома "Іскандерами" і 115 безпілотниками.

Сили ППО збили 103 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

Український президент Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Він поінформував його про ситуацію на фронті, зокрема український контрнаступ в районі Добропілля.

З українського боку участь у зустрічі з генералом Кітом Келлогом також брали секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Андрій Єрмак і посол України в США Ольга Стефанішина.

Також Зеленський мав нагоду зустрітися в Постійному представництві України при ООН з Вселенським Патріархом Варфоломієм. З Його Всесвятістю обговорили деструктивний вплив російської церкви та важливість протидії цьому.

Аеропорт данської столиці Копенгагена відновив роботу після приблизно чотиригодинної паузи, пов'язаної з появою у повітряному просторі невідомих дронів.

Як пише BBC, популярний ресурс стеження за рейсами Flightradar позначив щонайменше 35 літаків як такі, що мали сісти у Копенгагені, але були змушені змінити маршрут через закриття летовища.

Дрон також було помічено поблизу аеропорту Осло. Норвезька поліція підтвердила, що "вжила заходів" щодо виявлення БПЛА. На відміну від Данії, тут аеропорт cпершу продовжив роботу, але усі рейси спрямували на одну злітно-посадкову смугу "з безпекових міркувань". Проте згодом повітряний простір теж було повністю закрито.

Наразі жодна зі скандинавських держав не озвучила офіційні версії щодо походження безпілотників.

