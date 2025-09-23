Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський під час візиту до Нью-Йорка розповів Келлогу про контрнаступ і обговорив з Вселенським Патріархом РПЦ

Український президент продовжує серію двосторонніх зустрічей на полях ООН. 

Зеленський під час візиту до Нью-Йорка розповів Келлогу про контрнаступ і обговорив з Вселенським Патріархом РПЦ
Зустріч Кіта Келлога й Володимира Зеленського у Нью-Йорку
Фото: Офіс президента

Український президент Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Він поінформував його про ситуацію на фронті, зокрема український контрнаступ в районі Добропілля. 

В Офісі президента повідомили, що окрему увагу приділили розвитку співпраці двох країн. Зокрема – в частині угоди про дрони та закупівлію американської зброї.

Президент повідомив, що Україна дуже зацікавлена в тому, аби укласти їх найближчим часом. 

"Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська. Також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США", – прокоментував Володимир Зеленський. 

З українського боку участь у зустрічі з генералом Кітом Келлогом також брали секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Андрій Єрмак і посол України в США Ольга Стефанішина. 

Також Зеленський мав нагоду зустрітися в Постійному представництві України при ООН з Вселенським Патріархом Варфоломієм. З Його Всесвятістю обговорили деструктивний вплив російської церкви та важливість протидії цьому. 

Зустріч Володимира Зеленського і Вселенського патріарха Варфоломія у Нью-Йорку
Фото: Офіс президента
Зустріч Володимира Зеленського і Вселенського патріарха Варфоломія у Нью-Йорку

"Володимир Зеленський поінформував про захист релігійної свободи в Україні. Він зазначив, що в нашій країні немає жодних релігійних утисків. Але водночас не має бути жодних зв’язків із державою-агресоркою. Сторони обговорили подальший розвиток церкви в Україні. Вселенський Патріарх запевнив у підтримці з боку Константинополя. Окремо йшлося про ситуацію в дипломатії. Його Всесвятість розповів про свою зустріч із Президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський поділився деталями співпраці з американською командою. Зокрема, під час зустрічі говорили про шляхи досягнення реального миру. Глава держави висловив окрему вдячність за сильні слова Вселенського Патріарха під час виступу на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку 19 вересня. Його Всесвятість назвав війну Росії проти України незаконною та засудив дії РПЦ, яка благословила вбивства українців", – повідомили деталі зустрічі в Офісі президента. 

Візит до Нью-Йорка

24 вересня в Нью-Йорку відбудеться засідання Генасамблеї ООН, і Україна представлена на найвищому рівні. Про заплановану поїздку президента до Сполучених Штатів повідомляли заздалегідь, зокрема, про його план зустрітися з президентом Дональдом Трампом. Ця зустріч має відбутися сьогодні, але деталей про її формат поки немає. Зеленський казав, що планує представити американському колезі напрацювання про гарантії безпеки, створені спільно з європейськими країнами. Київ очікує, що США братимуть у них участь. 

Окрім участі в Генасамблеї та перемовин із американським президентом, українська сторона проведе захід, присвячений поверненню викрадених Росією дітей. Також відбудеться саміт Кримської платформи. Участь в обох підтвердили десятки країн, розповідав минулого тижня Володимир Зеленський. 

Станом на ранок (за Києвом) 23 вересня український президент уже зустрівся в США з директоркою МВФ і президентом Казахстану. 
