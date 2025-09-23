Президент Індонезії заявив про готовність відправити миротворців в Україну

Джакарта може виділити до 20 тисяч військових під егідою ООН.

Індонезія готова відправити миротворчий контингент до України під егідою ООН.

Про це заявив президент Індонезії Прабово Субіанто на відкритті сесії високого рівня Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає «Укрінформ».

«Ми продовжимо служити там, де миру потрібні захисники. Не просто словами, а “чоботами на землі”. Якщо і коли Рада безпеки ООН і ця Генасамблея вирішать, Індонезія готова направити 20 тисяч або навіть більше наших синів і дочок, щоб встановити мир в Україні, у Газі, в Судані, в Лівії — скрізь, де потрібно забезпечити мир», — сказав Субіанто.

Індонезійський президент додав, що «мир потрібно захищати, і ми готові взяти на себе свою частку відповідальності».