Президент Індонезії заявив про готовність відправити миротворців в Україну

Індонезія готова відправити миротворчий контингент до України під егідою ООН.
Про це заявив президент Індонезії Прабово Субіанто на відкритті сесії високого рівня Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає «Укрінформ».
«Ми продовжимо служити там, де миру потрібні захисники. Не просто словами, а “чоботами на землі”. Якщо і коли Рада безпеки ООН і ця Генасамблея вирішать, Індонезія готова направити 20 тисяч або навіть більше наших синів і дочок, щоб встановити мир в Україні, у Газі, в Судані, в Лівії — скрізь, де потрібно забезпечити мир», — сказав Субіанто.
Індонезійський президент додав, що «мир потрібно захищати, і ми готові взяти на себе свою частку відповідальності».
- У серпні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни ЄС працюють над дорожньою картою для розгортання в Україні багатонаціонального військового контингенту після завершення війни.
- Видання Financial Times писало, що Сполучені Штати погодилися надати стратегічний рівень підтримки будь-якому формату розгортання наземних сил європейських держав в Україні для забезпечння повоєнних гарантій безпеки.
- Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками наради лідерів країн «Коаліції охочих» заявив, що питання можливого відправлення німецьких військових ухвалюватимуть «у відповідний час», після того як буде зрозумілим формат участі США та результати переговорного процесу.