FT: США забезпечать миротворців в Україні повітряною та розвідувальною підтримкою

Вашингтон надасть європейським партнерам "стратегічні засоби".

FT: США забезпечать миротворців в Україні повітряною та розвідувальною підтримкою
Фото: EPA/UPG

Видання Financial Times стверджує, що Сполучені Штати погодилися надати стратегічний рівень підтримки будь-якому формату розгортання наземних сил європейських держав в Україні для забезпечння повоєнних гарантій безпеки.

Президент Дональд Трамп повідомив лідерам держав Європи, що США будуть частиною "координації" запобігання майбутнім військовим діям Росії. Чиновники у Вашингтоні пізніше роз'яснили, що йдеться про надання розвідувальних даних, засобів спостереження, командування та контролю, а також протиповітряної оборони. 

До систем Patriot, які США вже надають Україні, додасться патрулювання американських літаків, надання логістики та розгортання наземних радарів для створення повітряного щита та безполітної зони зусиллями європейських військ. 

У Білому домі наголошують, що рішення Сполучених Штатів залежить від виконання європейськими країнами з "Коаліції охочих" зобов'язання про застосування десятків тисяч військових для миротворчої місії в Україні. Згода США на участь у гарантуванні безпеки ще може бути відкликана. Про розгортання американських військових не йдеться.
