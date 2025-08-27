«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Глава МВС уточнив про виїзд за кордон жінок-депутаток

Якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування, то може виїжджати лише в межах службового відрядження.

міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оприлюднив роз’яснення щодо умов перетину кордону жінками-депутатками місцевих рад.

За словами міністра, законодавство не забороняє депутатам працювати на інших роботах, які, зокрема, не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Тож вони в таких випадках можуть покидати країну.

«Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон. Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження», - уточнив Клименко.

Він додав, що згідно із ухваленою постановою, органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до Державної прикордонної служби України оновлені списки списки осіб, які визначені відповідною урядовою постановою.

«У подальшому, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення», - зазначив глава МВС.

  • 27 серпня Кабмін ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.
