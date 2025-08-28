МЗС опублікувало заяву стосовно масованого обстрілу: це цинічне ігнорування Путіним мирного процесу Трампа

Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву із засудженням масованого обстрілу, який Росія влаштувала в ніч і вранці 28 серпня. МЗС підкреслило, що Росія відверто ігнорує всі мирні зусилля та лише посилює свій терор.

У заяві йдеться, що повне і безумовне припинення вогню залишається найбільш ефективним кроком для успіху дипломатії на шляху до миру. Зовнішньополітичне відомство закликало всі держави засудити черговий акт терору, і очікує на практичну реакції країн Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, які неодноразово закликали до миру, стриманості та припинення вогню, щоб змусити росіян припинити вбивства.

“Черговий масований терористичний обстріл України засвідчує, що Російська Федерація повністю нехтує зусиллями світової спільноти щодо відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Особливо цинічним є ігнорування Путіним мирного процесу, ініційованого Президентом США Дональдом Трампом. Путін відмовляється від проведення прямої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та демонструє небажання робити реальні кроки на дипломатичному шляху врегулювання. Російська Федерація знову показує світу, що саме вона залишається єдиною перепоною на шляху до миру. Росія – це держава-терорист і ми закликаємо усі держави та міжнародні організації чітко фіксувати цей статус”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Там нагадали, що внаслідок російського удару вкотре загинули діти.

“Найменшій загиблій дитині не було й трьох років. Вона народилася під російськими обстрілами в жовтні 2022 та померла від російського обстрілу в серпні 2025 року. Загибель та поранення дітей є найтяжчим злочином, який вимагає максимально суворого покарання. Міжнародна спільнота не може залишатися мовчазним свідком вбивства дітей російськими злочинцями”, – зазначили в МЗС.

Окремо наголосили на пошкодженні вибуховою хвилею будівлі Представництва ЄС в Україні. Напад на дипломатів порушує принципи міжнародного права.

“Закликаємо також учасників 25-го засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва 31 серпня – 1 вересня висловити свою чітку позицію щодо цього удару та показати, що вони поважають принципи міжнародного права, не толерують російську агресивну війну проти України і вбивства українських дітей Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дальнього ураження для нанесення ударів по російських військових об’єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави, додаткові пакети військової допомоги.

Закликаємо посилити тиск на Російську Федерацію. Це включає запровадження додаткових потужних санкцій, у тому числі якнайшвидше прийняття 19-го санкційного пакету Європейського Союзу, повне відключення Російської Федерації від міжнародних фінансових систем та санкції проти нафтотанкерного «тіньового флоту»; запровадження потужних тарифів, які завдадуть удару по російській воєнній економіці і унеможливлять подальше фінансування Росією війни; посилення персональних санкцій проти російського військово-політичного керівництва, унеможливлення обходу санкцій”, – додали в заяві і підкреслили важливість покарання агресора, включно з засудженням Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України вищого політичного керівництва Росії.